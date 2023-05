Bayer-Roma, le pagelle dei giallorossi: Pellegrini non si ferma mai

Mourinho (all.) 8 La squadra di José. Anzi, è José reincarnato nei suoi uomini. Grinta, carisma, qualità, attenzione su ogni pallone. Furbo, maestro delle partite da dentro e fuori, leader di un gruppo che fa impazzire i tifosi. Questo è Mourinho, questa è la Roma di Mourinho che raggiunge le nove fi nali europee nella sua carriera. Lunga vita allo Special One.

Bove 7 Il “cane malato” ogni tanto perde posizione, va fuori giri. Ma poi eccolo di nuovo lottare con la bava alla bocca per non lasciare centimetri alle incursioni dei centrocampisti avversari.

Matic 7,5

È il padrone del centrocampo. Imposta il gioco, ripulisce palloni pericolosi e difende come un vero centrale. Indispensabile.

Pellegrini 7

Corre, si danna su ogni pallone, non si ferma mai. E’ una trottola che gira tra difesa e attacco per cercare di dare il massimo supporto in entrambe le fasi.

Spinazzola 6

Gioca 34 minuti poi esce per problemi fisici.

Zalewski (34’ pt) 7

Entra bene in partita, sulla fascia aiuta a difesa e si spinge anche avanti per cercare di supportare Abraham.

Mourinho: "Gioia enorme, questa è la mia Roma!"

Belotti 6

Nel primo tempo si procura tanti falli che hanno permesso alla Roma di rifiatare e organizzarsi.

Wijnaldum (1’ st) 6

Con lui in campo la squadra è più equilibrata. Pellegrini dà sostegno ad Abraham, lui in mezzo al campo dà maggiore sostegno a Matic.

Abraham 6,5

Quanto ha corso. Dal primo all’ultimo minuto, poi tante sponde aeree, i contrasti sui portatori palla e il lavoro in fase di non possesso. Gli è mancato il tiro in porta. Poco importa per una partita di sacrificio.