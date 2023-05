Mourinho show: blocca la sicurezza per l'abbraccio al tifoso

ROMA - L'abbraccio indimenticabile. Quello del tifoso a José Mourinho fuori dalla BayArena, poco dopo il pareggio col Leverkusen che è valso alla Roma la finale di Budapest contro il Siviglia. Il tifoso, un ragazzo tedesco, ha avuto la possbilità di incontrare Mourinho a pochi passi dal pullman della Roma e chiedergli un selfie. Il tecnico ha accettato, ma il tifoso è stato fermato dalla sicurezza perché stava mettendo un braccio sulla spalla di José, per abbracciarlo: "No, va bene, non preoccuparti" ha detto immediatamente Mourinho all'uomo della sicurezza, acconsentendo a un selfie più amichevole e sicuramente più sentito. Il gesto ha fatto il giro del web, il tifoso ha ringraziato Mourinho per avergli dato la possibilità non solo della foto ma anche di un abbraccio che non dimenticherà mai.