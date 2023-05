Scelto l'arbitro della finale di Europa League Siviglia-Roma: chi è

La data del 31 maggio è cerchiata è in rosso sul calendario della Roma, per il secondo anno consecutivo in una finale europea dopo quella di Conference dell'anno scorso. I giallorossi si giocheranno l'Europa League a Budapest contro il Siviglia, appuntamento che i tifosi aspettano con ansia: polverizzati già i biglietti. Intanto però è stato designato l'arbitro che dirigerà la partita...