Roma, da Tirana a Budapest: la coincidenza clamorosa sulle strade notata dai tifosi 

Un anno dopo (con qualche giorno in più), la Roma disputerà una nuova finale. Dalle emozioni di Tirana conquistate contro il Feyenoord in Conference si passa all'attesa spasmodica di affrontare il Siviglia in Europa League per sognare in grande nel futuro. I giallorossi attendono quindi Budapest e un'incredibile coincidenza non è sfuggita agli occhi attenti dei tifosi...