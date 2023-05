Roma, Mourinho show: la sua conferenza fa numeri record

ROMA - Non si viene soprannominati 'Special One' per caso. E se lo stile delle sue squadre non piace a tutti, nessuno può ignorare il carisma e la leadership di José Mourinho, un tecnico che anche alla Roma è riuscito a compattere in maniera incredibile un intero ambiente: giocatori e tifosi, tutti uniti e pronti a seguire il loro generale in 'battaglia' come accadrà il 31 maggio per la finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia. Il sogno, dopo il trionfo in Conference dell'anno scorso, è quello di regalare il secondo trofeo europeo consecutivo al club e lasciare un segno ancora più profondo della sua presenza nella Capitale, come del resto gli è sempre riuscito ovunque si sia ritrovato ad allenare.