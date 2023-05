Siviglia-Roma, Stadio Olimpico pronto: tutti i dettagli

Maxischermi e copertura all'Olimpico

Lavori in corso ancora, ma per la sera della finale sarà tutto pronto: saranno montati in tutto 6 maxischermi, due in Tevere, due in Monte Mario, uno in Nord e uno in Sud, sui quali verrà trasmessa in tempo reale la partita tra la Roma e il Siviglia. Il terreno di gioco invece verrà protetto con una speciale copertura che sarà montata nelle prossime ore.