Toldo difende Mourinho: la frase dopo Siviglia-Roma

La miglior difesa è l'attacco, recita il famoso detto. E mai come in questo caso il miglior attacco è a firma dell'estremo difensore. Il portiere in questione è Francesco Toldo che prende le parti di Josè Mourinho e della Roma , dopo la sconfitta ricca di polemiche nella finale di Europa League contro il Siviglia . L'ex portiere dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport per difendere il suo ex allenatore, l'uomo che lo ha condotto verso il leggendario Triplete nerazzurro del 2010 e che gli ha permesso di alzare al cielo la Champions League, l'unico trofeo internazionale della sua carriera.

Mourinho ai tifosi dopo lo Spezia: il gesto eclatante sul futuro VIDEO

Toldo, la frecciata ai Friedkin

Per Toldo il percorso della Roma in Europa League è stato eccezionale dai gironi fino al match di Budapest, con 120' supplementari, più recuperi extralarge e rigori finali. “Arrivando in finale, la Roma ha fatto di più di quello che poteva fare. Mourinho si mette sugli scudi per difendere la propria squadra. Se riuscissimo ad avere quel sangue freddo a fine partita, sarebbe la vittoria dello sport. Ma era una finale, una partita infinita, con qualche fallo, un rigore non fischiato, e ha mandato in fumo sacrifici di un’intera stagione per una società guidata a fatica ma bene”, ha detto l'ex calciatore, allinenadosi con il pensiero dello Special One sulla proprietà e non risparmiando quindi una stoccata ai Friedkin per non averci messo la faccia a proposito della condotta arbitrale di Taylor.

Il pronostico per Fiorentina e Inter

Da doppio ex, Toldo ha poi concluso la sua ospitata dando un parere sulle altre due finali di Conference e Champions: "Un doppio appuntamento che fa parte nella mia storia personale: ho militato 8 anni nella Fiorentina, 9 nell'Inter, quasi tutta la mia carriera. Partecipare a una finale è un sogno, adesso bisogna affrontarle nel migliore dei modi. La variabile è l'Inter: non è una squadra normale, è imprevedibile. Tra le squadre che poteva affrontare il City, la peggiore è l'Inter: le critiche che ha subìto Inzaghi l'hanno maturato. Per il gioco espresso il City parte favorito, ma nulla da togliere all'Inter arrivata meritatamente in finale e non ha nulla da perdere. Non conosco bene il West Ham, ma vorremmo tutti che vincesse la Fiorentina. Spero tutta Italia tifi Fiorentina e Inter, mettendo da parte il tifo almeno per queste due finali. Non conosco bene il West Ham, ma vorremmo tutti che vincesse la Viola".