Dybala, che regalo alla famiglia Morata: sono tutti con la maglia della Roma!

Da Roma a Madrid, non c'è distanza che possa separare Paulo Dybala da Alvaro Morata. L'amicizia tra i due calciatori, e tra le rispettive compagne di vita, è solidissima anche a quasi 2mila chilometri di lontananza. Nonostante le strade si siano separate dopo l'esperienza vissuta insieme alla Juve, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha voluto sempre vicino a sé la Joya nei momenti più importanti della sua vita. Infatti Alvaro e la moglie Alice Campello hanno scelto Paulo e la fidanzata Oriana Sabatini come padrino e madrina della piccola Bella, la loro quartogenita nata lo scorso gennaio. E non mancano i gesti d'affetto e soprattutto i regali, rigorosamente in giallorosso.