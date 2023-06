De Rossi e Bove parenti? La somiglianza è clamorosa

ROMA - Tra i giovani più amati e attesi per la prossima stagione, dai tifosi giallorossi e da Mourinho , c'è sicuramente Edoardo Bove . Il centrocampista, 21 anni, ha chiuso un 'ottima stagione il cui punto più alto è stato sicuramente il gol decisivo nei 180 minuti contro il Bayer Leverkusen per raggiungere la finale di Europa League. Bove è già un idolo dei tifosi e i Friedkin hanno intenzione di blindarlo.

Bove e la somiglianza con De Rossi: il post sui social

Bove ricorda a molti alcuni campioni del passato della Roma. Non solo per le sue qualità, ma anche per il suo aspetto. È diventato virale, infatti, l'ultimo post del club giallorosso che ha ricondiviso una vecchia foto di un giovanissimo Daniele De Rossi (Foto Archivio Storico della Roma). I tifosi non hanno dubbi: la somiglianza con Bove è impressionante, al punto che in molti nei commenti si sono chiesti se i due siano parenti. Oltre alla somiglianza d'aspetto i tifosi sperano che Bove possa anche ripercorrere le orme di De Rossi alla Roma.