Dybala, la Roma è la priorità. Ma il Chelsea e la Premier premono

Paulo Dybala se ne sta sereno a Ibiza , con la compagna Oriana e l'amico Di Maria . Mare (tanto), ristoranti, discoteche, un po' di allenamento: Paulo sembra pensare a tutto tranne che al mercato. Però qualcosa intorno a lui si muove e anche se la Roma è serena perché sa di essere la priorità dell'argentino, è logico che presto il club e i suoi agenti dovranno parlare perché da qui al 31 luglio può succedere di tutto. La data non è casuale: a fine mese scade la clausola da 12 milioni per l'estero, e 20 per l'Italia , che fa gola a tanti club. Detto che Dybala non è interessato, a 30 anni da compiere, alle sirene arabe, diverso è il discorso per quanto riguarda la Premier.

Dybala, il Chelsea ci pensa. E non solo...

Un giocatore come Dybala a un costo così accessibile interessa a tanti e anche il Chelsea di Pochettino ci sta, concretamente, pensando. Intorno ai suoi si stanno muovendo in tanti ma al momento solo per sondare il terreno. I prossimi giorni, però, saranno determinanti: il suo staff, che è in Europa, vedrà Pinto, Dybala tornerà a Trigoria e rivedrà Mourinho e a quel punto si capiranno più cose. Ma la sensazione è che per farlo resistere alla corte del Chelsea (e non solo, lo segue anche lo United, oltre al Tottenham) la Roma dovrà rivedere contratto e stipendio.