Roma LIVE, attesa alle stelle per la nuova maglia Adidas: la presentazione

Con l'uscita del nuovo calendario della Serie A non resta altro che aspettare l'inizio delle partite. Tanta l'attesa dei tifosi della Roma di seguire la loro squadra e tanta è la voglia di scoprire come scenderanno in campo Dybala e compagni con la nuova divisa Adidas . La presentazione della maglia avverrà oggi, giovedì 6 luglio . Segui la diretta della presentazione.

Il prezzo della maglia Roma targata Adidas è di 100 euro, è acquistabile sul sito ufficiale del marchio tedesco, per personalizzarla con nome e numero ci vogliono 20 euro in più. LEGGI TUTTE LE INFORMAZIONI

Nelle immagini apparse sui social ecco Dybala e Pellegrini posare con la nuova maglia della Roma targata Adidas . I due giocatori giallorossi posano con la Capitale sullo sfondo. L'argentino non ha potuto non esibirsi con la sua celebre " Dybala Mask ".

I tifosi della Roma non vedono l'ora di vedere la loro squadra scendere in campo con la nuova divisa Adidas . Un post social del club giallorosso aveva scatenato, qualche giorno fa, il popolo romanista che aveva presupposto che Dybala potesse indossare, con la nuova maglia, il numero 10 . ECCO TUTTA LA VERITÀ

9:37

Roma e Adidas, un po' di storia...

Era il 19 aprile 1978 quando l'Adidas si tinse per la prima volta con i colori della Roma, con i colori giallorossi. In quell'occasione, per la squadra capitolina, il brand tedesco portò fortuna e la squadra capitanata da Santarini vinse per 2-1 contro il Verona. Poco più di un mese dopo, il 7 maggio 1978, sarà invece l'amatissimo Agostino Di Bartolomei a segnare indossando proprio quella divisa.

9:15

Diretta Roma, la presentazione della maglia Adidas

Tutto pronto, la Roma a breve presenterà sui social la nuova maglia. L'orario previsto per il lancio è intorno alle 10 e tutto il popolo giallorosso è impaziente di scoprire la nuova divisa prodotta dall'Adidas.

