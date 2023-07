Adidas-Dybala, tutti i retroscena di un legame che può aiutare la Roma

ROMA - Non c’è che dire, la maglia Adidas ha fatto breccia nei cuori dei tifosi romanisti. Sarà per il lupetto di Gratton che torna a essere lo stemma della prima divisa, sarà per il ritorno al marchio tedesco che ha dato la prima maglia a Francesco Totti e a grandi campioni del passato, sarà anche per la grande voglia di rivedere la Roma di nuovo in campo, per una pausa estiva che sembra già lunga una vita.

Dybala, nuova maglia e futuro

Ma sarà, anzi lo è sicuramente, anche per quel Paulo Dybala utilizzato da Roma e Adidas come testimonial e che adesso sta continuando a far sognare i tifosi. Maglia della Roma addosso, Dybala-Mask e dietro la città eterna: c’è tutto nella foto pubblicata dal brand tedesco per annunciare la nuova divisa, c’è anche il sogno dei romanisti di vedere ancora il numero 21 nella Capitale. «Dalla storia al futuro eterno», lo slogan della campagna. Ecco, quel futuro dell’argentino messo a rischio da una clausola rescissoria e dall’idea di Pochettino - suo grande estimatore - di portarlo nel Chelsea delle meraviglie.

Dybala, la Roma e il nuovo contratto

Ma il futuro è eterno, come Roma, e quella maglia indossata dalla Joya fa tremare i tifosi. Di felicità. La voglia di Paulo di restare nella capitale e ridare alla gente quell’amore che gli è stato dato nel suo anno in giallorosso, facendogli dimenticare quei momenti difficili nella sua ultima stagione alla Juventus. La voglia di combattere ancora con Mourinho - un altro che ha deciso di restare - e di continuare a godersi lo spettacolo dello stadio Olimpico. Ora sta tutto alla Roma, alla decisione di sedersi ancora al tavolo delle trattative con Dybala per ridiscutere un contratto partito un anno fa sulla base di 3 milioni e salito a 6 grazie ai bonus che l’argentino ha maturato.

Adidas punta su Dybala

È quello che vogliono i tifosi, ma di certo è anche quello che vuole Adidas che punta proprio su Dybala - già suo testimonial - per vendere più maglie possibili in giro per il mondo. Saranno organizzati eventi con l’argentino, uno probabilmente proprio il 21, come il suo numero di maglia, saranno prodotte vere campagne social con la Roma e il suo attaccante per promuovere il nuovo prodotto. La maglia di Dybala la scorsa stagione è stata la più venduta. Inevitabile. Stesso obiettivo di Adidas, ma superando i numeri di un anno fa quando il brand che vestiva la Joya era New Balance. Negli store del marchio tedesco, a partire da quello a Via del Corso, saranno allestiti scenari virtuali per far rivivere ai tifosi le immagini pubblicate sui social per presentare la maglia. Poi, come detto, eventi per mandare il binomio Roma-Dybala sempre più in tendenza. La maglia è bella, i tifosi ne vanno già matti. A impreziosirla però sono i giocatori che la indossano: Dybala anche su questo aspetto è l’uomo perfetto.