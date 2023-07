Roma, incontro Pinto-agenti Morata: ecco come è andata

Non è una "questione di feeling", come recita il titolo di una celebre canzone di Riccardo Cocciante e Mina, bensì di cifre. Questa è la problematica emersa al termine dell'incontro tra Tiago Pinto e gli agenti di Alvaro Morata per il trasferimento dello spagnolo alla Roma. Le parti hanno messo a tavolino i costi dell'operazione di calciomercato che in questi giorni sta galvanizzando i tifosi giallorossi, desiderosi di vedere la coppia Dybala-Morata (come ai tempi della Juve) nuovamente riunita in maglia romanista.