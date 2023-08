La Roma si rinnova: entrano due nuovi manager, ecco chi sono

ROMA - La Roma si rinnova. Dopo un’estate tribolata a causa di scelte sbagliate - su tutte la tournée in Corea del Sud poi annullata per inadempienza contrattuale degli organizzatori - i Friedkin hanno deciso di introdurre due nuove figure nel management: la prima è un direttore commerciale, che si chiama James Sparrow; la seconda, Matteo Signorini, avrà un ruolo di coordinamento nel settore vendite. Al momento non sono previste sostituzioni, quindi il capo del settore Michael Wandell resta al suo posto. Ma evidentemente il club intende rafforzare l’area per migliorare la voce ricavi, ancora insufficiente nell’ottica di un equilibrio finanziario. Per dire, del main sponsor ancora non c’è traccia dopo la rottura del contratto con Digitalbits, altra azienda che si è rivelata inadempiente con la Roma e non solo.