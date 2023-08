Roma, ansia per Renato Sanches: esce a metà allenamento. Le sue condizioni

ROMA - Roma in ansia per le condizioni di Renato Sanches. Il portoghese - arrivato una settimana fa a Trigoria dal Psg - questa mattina ha concluso in anticipo l’allenamento per un problema fisico, probabilmente di natura muscolare. In queste ore Sanches sarà controllato dallo staff medico giallorosso per verificare le sue condizioni e capire se il portoghese potrà essere a disposizione per la gara di sabato contro il Verona. La speranza del club è che possa essere un problema di poco conto e quindi uno stop non significativo.