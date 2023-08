La videochiamata tra Mourinho e Azmoun: il retroscena prima della Roma

ROMA - Il nuovo attaccante della Roma sarà Sardar Azmoun, non Zapata, per il quale i giallorossi hanno provato fino all'ultimo, salvo poi chiudere con il Bayer Leverkusen per l'iraniano. Una sterzata decisa che ha dato una svolta al mercato della Roma e che adesso regala a Mourinho, finalmente, il centravanti tanto atteso. Può sorridere Mou, felice di abbracciare un giocatore che stima da tempo (vedi il siparietto durante Roma-Bayer di Europa League) e che in queste ultime ore ha avuto modo di contattare privatamente.