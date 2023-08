Roma, preso Azmoun! E spunta un clamoroso retroscena su Zapata

ROMA - Retroscena e clamorose novità sull’attaccante della Roma. Questa mattina l’Atalanta aveva accettato l’offerta per Duvan Zapata da 10 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Ma il club giallorosso si è tirato indietro perché Pinto ha in mano un altro attaccante (il primo dei due promessi a Mourinho) che sarà ufficializzato a breve, probabilmente già in giornata. Si tratta dell'iraniano Sardar Azmoun, 28enne di proprietà del Bayer Leverkusen.