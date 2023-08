Lukaku è a Trigoria: la firma sul contratto, lo shooting e il primo allenamento

ROMA - È cominciata la prima giornata ufficiale di Romelu Lukaku da giocatore della Roma. Dopo lo sbarco di ieri pomeriggio a Ciampino, il bagno d’amore ricevuto dai settemila tifosi presenti al terminal privato e le visite mediche a Villa Stuart, il calciatore belga alle 9.30 ha lasciato il suo hotel nel cuore del centro storico per varcare per la prima volta i cancelli di Trigoria. Qualche selfie con i tifosi prima di salire sul van della Roma che lo ha portato al Fulvio Bernardini dove, tra poco, firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per una stagione.