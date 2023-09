Roma, Azmoun è tornato: l'iraniano punta l'Empoli

ROMA - La luce in fondo al tunnel è arrivata in un venerdì qualsiasi a Trigoria. Piena pausa delle nazionali, formazioni mescolate con i ragazzini della Primavera per una partitella in famiglia: Karsdorp fa un lancio dalla trequarti per Azmoun che controlla di petto e beffa con un pallonetto imparabile Boer , il terzo portiere. Una giocata alla Totti. Un cucchiaio in piena regola. Applausi, cuoricini e commenti a raffica perché il video dell’azione viene sparato sui social ufficiali dalla Roma. Già. non ci sono più dubbi: l’iraniano ha smaltito l’infortunio al polpaccio sinistro con il quale lotta da fine luglio. Uno stop che gli ha impedito di allenarsi con continuità, ma non di cambiare squadra perché la Roma ha fatto una grande scommessa portando in giallorosso Azmoun, una stella del calcio mondiale che si è spenta nelle ultime stagioni al Bayer Leverkusen . In Germania ha dovuto fare i conti con continui problemi fisici e con uno scarso feeling sotto porta. Cose a cui non era abituato. Negli anni allo Zenit San Pietroburgo, infatti, era titolare fisso. Non solo. Quasi sempre era decisivo. Basta vedere il ruolino di marcia: 104 presenze, 62 centri e 23 assist. Numeri da fuoriclasse.

Roma, Azmoun punta alla prima convocazione

Manca ancora una settimana abbondante a Roma-Empoli. Quindi Azmoun ci crede. Spera di essere convocato per la prima volta da quando è sbarcato in città. L’impatto con Roma - tra l’altro pieno di scetticismo da parte dei tifosi (anche) perché l’affare Lukaku non era ancora stato definito - non è stato semplice. L’infortunio ha pesato. Così come la voglia di rifarsi, scaricata nelle sessioni di terapie, poi negli allenamenti a parte e infine nelle sedute vere e proprie agli ordini di Mourinho. Teoricamente era pronto nel giorno della rifinitura di Roma-Milan. Rischiare però non aveva molto senso. Si è accomodato in tribuna all’Olimpico e ora aspetta di assaporare l’atmosfera dello stadio non più da spettatore non pagante. Risulta complicato ipotizzare un suo impiego contro l’Empoli. Azmoun probabilmente verrà lanciato in corsa nelle partite successive. Sia perché non si può considerare un titolare, sia perché nessuno vuole rivederlo di nuovo in infermeria nel breve, medio o lungo periodo. È una cartuccia da sparare nel momento giusto. L’attaccante, va sottolineato, non ha risposto alla chiamata dell’Iran, la nazionale dove ha il ruolo di superstar. L’ha fatto per restare a Roma e quindi per mettere nel cassetto il problema al polpaccio. L’Iran, comunque, non aveva in calendario partite ufficiali, bensì un’amichevole contro la Bulgaria, vinta per 1-0 nonostante l’assenza del suo uomo chiave lì davanti.

Azmoun fuori dalla lista Uefa della Roma

Azmoun non è stato inserito nella lista Uefa come Kristensen. Le ragioni della doppia esclusione non sono di natura tecnica ma vanno ricercate nei paletti imposti dalla Uefa in ottica fair play finanziario. L’attaccante, quindi, non scenderà in campo di giovedì e si potrà concentrare solo sul campionato e sulla Coppa Italia, quando la Roma entrerà in gioco nel tabellone. Da un lato un bene perché avrà meno impegni ravvicinati e potrà concentrarsi su se stesso, sui tempi di recupero e sulla gestione fisica. Azmoun ha scelto la Roma per ripartire da zero. La Roma, dall'altra parte, l’ha messo sotto contratto perché crede nel suo riscatto.