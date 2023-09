Roma, guarda Azmoun: l'ottimo cross del compagno e il gran gol in pallonetto

ROMA - Tra nazionali in giro per il mondo e infortunati ancora ai box è una Roma a ranghi ridotti quella che durante la sosta lavora a Trigoria , dove comunque arrivano buone notizie per il tecnico José Mourinho e i tifosi giallorossi.

Oltre al ritorno in campo di Paulo Dybala, che ha smaltito il problema muscolare e ha ripreso ad allenarsi pur senza forzare in vista della sfida con l'Empoli, sul campo del 'Bernardini' si è messo in mostra anche l'iraniano Sardar Azmoun, a sua volta tornato ad allenarsi dopo aver superato il problema al polpaccio. Arrivato tra lo scetticismo generale e rimasto fuori dalla lista Uefa (come Kristensen), il 28enne ex attaccante del Bayer Leverkusen lavora per ritagliarsi il suo spazio e ha dato spettacolo in allenamento, segnando con uno splendido pallonetto in partitella dopo un pregevole stop di petto su un cross al bacio di Karsdorp. Un gesto tecnico che la Roma ha immortalato in un video poi pubblicato sui canali social ufficiali della società, riscuotendo gli apprezzamenti dei tifosi.