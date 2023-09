Roma, Pellegrini diventa barbiere: il siparietto social con il suo agente

Lorenzo Pellegrini sta lavorando duramente a Trigoria per recupeare dall'infortunio e essere a disposizione di José Mourinho in vista della prossima gara di campionato contro il Torino , in programma domenica 24 settembre alle 20.45.

Pellegrini versione barbiere

Tra un allenamento e l'altro c'è tempo anche per scoprire nuovi talenti ed è proprio quello che ha fatto Pellegrini che ha svestito per un attimo i panni del calciatore per indossare quelli del barbiere. In un curioso video pubblicato sui social dal barbiere ufficiale di Trigoria si vede infatti come il giallorosso sia intento a tagliare i capelli al suo agente. Un siparietto divertente e ironico in attesa di poter vedere di nuovo Pellegrini esprimersi sul campo.