Ian Wright commenta la Premier con la maglia della Roma: il web si esalta

Non ha mai giocato nella Roma, né l'ha mai affrontata da avversario in competizioni ufficiali, eppure Ian Wright deve essere rimasto sedotto dalla maglia dei giallorossi, che ha indossato in una delle sue tante apparizioni da opinionista del calcio inglese. L'ex bomber dell'Arsenal e del Crystal Palace, che il prossimo mese compirà 60 anni, si è infatti presentato oggi davanti alle telecamere indossando la terza divisa 2023-24 della Roma , griffata Adidas, mentre commentava la Premier League per il podcast Wrighty's House , creato sin dal 2020.

L'apprezzamento dei tifosi della Roma

In un video del programma, pubblicato su Twitter dallo stesso ex attaccante della nazionale inglese, Wright commenta animatamente le prestazioni di Ezri Konsa, Jacob Ramsey e Ollie Watkins, tutti calciatori dell'Aston Villa, la squadra di Nicolò Zaniolo. Sui social è stata immediatamente notata la sua divisa giallorossa e non sono mancati commenti anche di tifosi della Roma. "Daje Ian, daje", scrive un utente, "Amazing kit Ian, love from the Eternal City", sono le parole di un altro, tra i tanti, che ha apprezzato la scelta d'abbigliamento dell'ex calciatore, da anni stimato commentatore della Premier League.