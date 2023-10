Mourinho, Special più che mai

È così avida di sé stessa questa Roma, così stanca di non riconoscersi, che quando trova da sfamarsi non si modera. Come se volesse, da brava formica estiva, mettere da parte le risorse per i tempi difficili che verranno. E verranno, statene certi, perché non è che la squadra si sia di colpo depurata di tutte le contraddizioni e di tutti i difetti che la affliggono. Intanto però a Cagliari ha raccolto anche più di quanto le servisse. Non era chissà cosa, forza: tre punti di incoraggiamento e di potenziamento della classifica tuttora anemica, e non ci voleva molto con l’armata sagapò alla quale sir Claudio sta tentando di restituire un’orgoglio e soprattutto un senso compiuto nella struttura difensiva. Programma impegnativo, a quanto si è visto. Attirata dalla morbidezza dell’opposizione, la Roma si è sprecata in quattro gol, persino piuttosto coreografici. Visto che si poteva, e visto che nell’occasione bisognava ribadire il giuramento di fedeltà all’allenatore speciale che dovrebbe essere come la moglie di Cesare e invece si è scoperto inopinatamente sottoposto a test d’idoneità. In effetti c’è stata bufera in settimana, temperature altissime e calor bianco prima della partita e in generale un cambiamento climatico che appare pressoché irreparabile tra Mourinho e Friedkin padre e figlio, tra staff tecnico e proprietà, cioè le pietre angolari dell’edificio futuristico in cui la Roma sta tentando di reinventarsi.