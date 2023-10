Roma, e all’improvviso il mercato

Il nuovo corso certifica il terzo successo di fila della Roma , il primo in trasferta in campionato dopo 6 mesi. Mercato scoperto a Cagliari. La prima doppietta in giallorosso del solito Lukaku , ma soprattutto la rete di Aouar , la sua seconda del torneo dopo quella di Verona, per indirizzare il match all’Unipol Arena, la leadership di Paredes da play, con due assist e la partecipazione attiva in tre gol su quattro, e la crescita di N’Dicka , presente di testa e di piede nel fortino giallorosso. Felice Mourinho per l’impatto dei quattro rinforzi d’estate nella sfida contro Ranieri, ma addirittura entusiasta Pinto. Perché, è strategia nota e quindi annunciata, le operazioni in entrata della sessione estiva dedicata alle trattative sono state curate in prima persona dalla società. Da Tiago, dunque, e non da José che ha semplicemente alzato il telefono per ottenere il gradimento, fin qui fondamentale, di Lukaku .

Roma, Lukaku è scatenato

Già, Romelu è il testimonial dell’ultimo mercato della Roma. Già 7 gol in 8 partite (7 nelle 7 giocate da titolare) e media di 0,83 a gara in campionato. Con lui, come sanno a Trigoria e fuori, si parte da 1 a 0. Contro il Cagliari, per la verità, ha però realizzato il secondo gol. Ad aprire la porta di Scuffet è stato Aouar. Che non è un interprete qualsiasi. Mou, più volte, lo ha sminuito. Senza cattiveria. Ha evidenziato la condizione atletica non al top e la paura di farsi male. Ma di questi tempi, con Pellegrini indisponibile, non può fare a meno di Houssem (i giallorossi hanno chiuso la partita con il trio di centrocampo Celik-Bove-Pagano, pensate un po’). Il suo sinistro all’Unipol Arena può essere la svolta.

Roma, Paredes padrone del ruolo

Ma c’è altro, proprio a centrocampo. Paredes sta prendendo quota. Padrone del ruolo, da regista di lotta e di governo che ha fatto innamorare Mou. Il lancio per il tris di Belotti e l’imbucata per il secondo gol di Lukaku. Assist per tutti i gusti. Di potenza il primo e geniale l’altro. E come se non bastasse è lui che va a recuperare, in scivolata e al limite dell’area del Cagliari, il pallone tra i piedi di Wieteska nell’azione del vantaggio giallorosso. In vetrina, pure se meno appariscente degli altri protagonisti di questa vittoria, va messo N’Dicka. Di testa è il riferimento della difesa che, nelle ultime tre partite, si è arresa solo al rigore di Nandez. Evan sembra sempre più sicuro. E presente. Come si è visto, con Rui Patricio tagliato fuori, sull’incursione finale di Pavoletti. In attesa del ritorno di Renato Sanches, il principale rinforzo dopo quello lussuoso di Lukaku, i nuovi cominciano a entrare in scena. Come chiede José per rialzare la Roma.