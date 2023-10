Cagliari-Roma, le pagelle: Paredes quasi perfetto, Lukaku ha il vizio di segnare

Ranieri (all.) 5

La sua squadra sbanda terribilmente, ma il problema sono i troppi errori di un reparto difensivo totalmente in confusione. Non tattica, ma tecnica. Di certo il problema del Cagliari non è lui.

Scuffet 5,5

Non giocava in serie A dal 2021, si aspettava sicuramente un rientro più soft.

Hatzidiakos 4

Sbaglia su entrambi i gol. Lascia passare il pallone di Spinazzola per Aouar, poi non chiude sul colpo vincente di Lukaku.

Zappa (1’ st) 4,5

Entra e si lascia sbeffeggiare con due finte da Belotti per il terzo gol giallorosso.

Wieteska 4

Disastroso e spaesato dalla confusione tecnica (e tattica) e la poca qualità in fase difensiva della squadra.

Obert 5

Tiene in gioco Lukaku e non accorcia su Karsdorp: la frittata è fatta sul raddoppio giallorosso.

Nandez 5

Non riesce a spingere come potrebbe, a quattro dalla fine trova il gol su rigore.

Sulemana 4,5

Ranieri lo cambia dopo 39 minuti, un chiaro segnale della sua partita cominciata con il disastro in marcatura su Aouar.

Lovumbo (39’ pt) 5,5

Ha un passo diverso ma da solo non può risolvere i tanti problemi della squadra. Fa quel che può.