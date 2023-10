Dybala, l’esito degli esami fa sperare la Roma: ecco quando può rientrare

Gli step

Dybala adesso dovrà sottoporsi a circa due settimane di fisioterapia per poi sottoporsi a una nuova risonanza magnetica. Con notizie positive il ragazzo comincerà a lavorare sul campo (sempre individualmente), con l’obiettivo di poter scendere in campo nelle prime partite dopo la sosta. Difficile vederlo con Monza e Slavia Praga, l’obiettivo di Dybala è esserci almeno per uno spezzone di gara contro l’Inter a San Siro per poi essere al 100% per il derby del 12 novembre.

Gioie e dolori

Sicuramente una notizia positiva per la Roma, Mourinho (che ieri aveva ammesso di non essere ottimista vedendo lo sguardo della Joya) e naturalmente per lo stesso Paulo. Che in questo momento però non riesce a sorridere del tutto: perché è grande il dispiacere di non poter rispondere alla chiamata della nazionale. Dopo aver saltato quella della precedente sosta per un problema agli adduttori, Dybala era pronto e carico per volare in Argentina e far parte del gruppo di Scaloni. Così non sarà, ora di nuovo un percorso di lavoro a Trigoria per tornare a disposizione il prima possibile.