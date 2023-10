Taylor, nuovo pasticcio: dà rigore contro Montella, ma lo salva il Var

Altra serata storta per Anthony Taylor , l'arbitro ormai diventato "famoso" per i suoi errori arbitrali . Il fischietto inglese è stato chiamato a dirigere la sfida tra la Turchia di Montella e la Croazia , valida per le qualificazioni ad Euro 2024, dando vita ad un altro pasticcio in campo.

Taylor, altro disastro: la decisione su Calhanoglu

Al 91° minuto, sul punteggio di 1-0 per la Turchia, Taylor fischia un calcio di rigore per la Croazia, giudicando irregolare un tocco di mano di Calhanoglu in area. Immediate le proteste della squadra di Montella, con il tocco che è nettamente sulla spalla, e non sul braccio. A salvare l'arbitro inglese dall'ennesimo errore arbitrale ci ha pensato il Var, che ha richiamato Taylor per fargli cambiare la decisione, annullando il rigore.

Taylor, altro pasticcio contro Montella

Altro pasticcio per Taylor, che sembra essersi completamente smarrito dopo quanto successo nella la finale di Europa League Roma-Siviglia, protagonista di una direzione di gara discutibile e di un clamoroso rigore non dato alla squadra di Mourinho. Curiosamente, l'arbitro inglese stava per fare un errore arbitrale contro Montella, un ex giallorosso.