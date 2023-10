Inter-Roma, niente fischietti anti Lukaku e i tifosi protestano: "Un abuso"

I tifosi dell’Inter non ci stanno. E protestano perché, dopo il via libera iniziale, sono stati vietati i fischietti predisposti per il ritorno di Lukaku a San Siro, colpevole di aver lasciato la squadra di Inzaghi durante l’estate, dopo la finale di Champions League, e di aver firmato per la Roma di Mourinho. I fischietti erano stati annunciati per Inter-Roma in uno stile poco amichevole, poi lo stop ufficiale e la protesta è montata.