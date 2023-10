De Siervo e le parole di Mourinho come alibi: la reazione della Roma

Nessun alibi. Né da parte di Tiago Pinto, che aveva parlato prima della partita. Né da parte di Cristante o di José Mourinho, che hanno invece parlato dopo. La Roma ha perso sul campo la partita contro l'Inter e nessuno si appella al calendario per questo. E' la linea che filtra da Trigoria dove sono state apprese con stupore le parole di Luigi De Siervo, ad della Lega, che aveva risposto così a quanto detto domenica sera dai tesserati giallorossi. La Roma, semplicemente, fa notare come Atalanta e Fiorentina, impegnate nelle coppe giovedì, abbiano avuto la possibilità di scendere in campo oggi, mentre la Roma no. E' chiaro che, per esigenze televisive, un big match come Inter-Roma faccia più gola di domenica sera rispetto a un lunedì alle 18 o alle 20.45. Ma è altrettanto chiaro che scendere in campo giovedì sera e poi domenica a metà pomeriggio contro una squadra come l'Inter, impegnata martedì contro il Salisburgo, è penalizzante. Quarantotto ore di riposo di differenza contano, a certi livelli. E la Roma, dicono a Trigoria, ha semplicemente sottolineato questo. Il campo ha detto altro e tutti, da Pinto a Mourinho fino ai giocatori, lo hanno accettato.