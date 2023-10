De Siervo: "Polemiche Mourinho? Parole che suonano come alibi"

ROMA - Non ha usato la diplomazia José Mourinho dopo il ko contro l'Inter a San Siro , con la sua Roma che secondo lui ha pagato anche l'arbitraggio di Maresca e il "regalo della Lega", come ha detto lui stesso riferendosi al fatto che i giallorossi sono scesi in campo a soli tre giorni dalla sfida di Europa League contro lo Slavia Praga.

De Siervo replica a Mourinho

E allo 'Special One' ha voluto replicare Luigi De Siervo: "Le polemiche di Mourinho? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi - ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A ai microfoni di 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento -. Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 4 di pomeriggio. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco".