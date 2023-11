Prima l'ovazione per José Mourinho al momento delle formazioni. Poi i fischi quando c'è stato l'inno della Lega Serie A. Non è una notizia, perché all'Olimpico viene fischiato sempre, ma in occasione di Roma-Lecce il boato è stato assordante. Inevitabile, dopo le parole di ieri di Mourinho: i romanisti sono compatti dalla sua parte.