Blanco e l'amore per la Roma: "Merito di mio padre e di... Riise"

"Il mio tifo per la Roma nasce grazie a mio papà. Ricordo che quando ero piccolo lui guardava le partite in tv, urlando e saltando sul divano. Così anche io iniziai a fare lo stesso e mi appassionai. In particolare ricordo un gol di Riise". A svelarlo è Blanco noto rapper italiano, ai microfoni di Amazon Prime Video. L'artista ha infatti raccontato diversi aspetti della sua vita privata tra cui anche l'amore per i colori giallorossi. Non a caso è sempre presente all'Olimpico e ha presentato il suo ultimo singolo "Bruciasse il cielo", indossando proprio una maglia della Roma. Insomma un amore grande che porta sempre con sé.