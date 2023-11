Roma, la rinascita di Zalewski: cosa è successo con la Polonia

La luce dopo il buio. E che buio. Il posto da titolare perso nella Roma, le cattiverie e le bugie sul calcioscommesse, le voci sulla sua vita privata, il rendimento non sempre all'altezza, la retroscessione con la nazionale polacca Under 21: Nicola Zalewski ha vissuto mesi complicati. Se ne sono accorti tutti, anche perché la sua ascesa, da "bambino" a titolare era stata così rapida che le fatiche dell'ultimo periodo sono balzate immediatamente agli occhi. Il polacco, però, non si è buttato giù. Ha continuato ad allenarsi, ha accettato le panchine e, piano piano, si è rimesso a posto. Ieri, ad esempio, la stampa lo ha decretato come migliore in campo nella sfida che la Polonia ha pareggiato 1-1 contro la Repubblica Ceca. Una prestazione, quella della squadra, che in patria è stata poco gradita, anche perché gli spareggi sembrano inevitabili. Zalewski, però, è piaciuto. E tutti lo hanno definito "il migliore in campo. In questa Polonia ci può stare".