Smalling, compleanno da incubo. I tifosi della Roma: "Auguri, ovunque tu sia"

Compie oggi 34 anni Chris Smalling. Il difensore inglese manca dal campo dal 1 settembre ed è probabile che non torni prima del 2024. Un infortunio tendineo (con interessamento della cartilagine, pare) su cui nessuno della Roma, Mourinho a parte, ha fornito spiegazioni ufficiali. Per questo la sua assenza, a lungo, è stata avvolta nel mistero e ancora oggi non è chiarissima. Ecco perché sotto al post Instagram del club che gli fa gli auguri è tutta un'esplosione di commenti tra rabbia e ironia. Qualcuno strappa un sorriso, qualcun altro è decisamente eccessivo, qualcun altro ancora fa riflettere con amarezza: quanto manca, alla Roma, il difensore inglese? T anto, tantissimo. Perché fino a che è stato bene Smalling è stato il faro della retroguardia romanista. Ma dall'estate è stato un calvario, con le prime tre giornate di campionato andate male e poi la lunga assenza. Fino a data da destinarsi.

Smalling, i commenti dei tifosi per il compleanno

"Auguri, ovunque tu sia", scrivono un paio di utenti a Chris. Qualcuno, vedendo la sua foto con la maglia della Roma, che non indossa da quasi tre mesi, si chiede: "E' stata creata con l'intelligenza artificiale?", mentre qualcun altro si domanda: "Festeggerà prima i 35 anni o il ritorno in campo?". E, ancora, ironie sulla sua alimentazione ("magari con una bistecca rientra") e altre sulla sua presunta intolleranza ad alcuni antidolorifici: "Per regalo un antibiotico?". C'è poi chi scherza: "Foto direttamente dall'Ufo che lo ha rapito" oppure: "Ma sta ancora in smart working?". Qualcuno, però, è decisamente più serio: "Auguri campione, spero tu possa tornare presto a darci una mano". Sarebbe il regalo migliore, per lui e per la Roma. Nel frattempo, però, c'è chi vuole provare "a chiamare Chi l'ha visto. Magari ci danno notizie".