Mourinho: "Sono un bandito del calcio. La Roma doveva chiuderla prima"

José Mourinho commenta Roma-Udinese , valida per la tredicesima giornata del campionato di serie A. Il match è finito 3-1 per i giallorossi grazie ai gol di Mancini, Dybala ed El Shaarawy. Inutile la rete del momentaneo pari di Thauvin.

20:54

L'esultanza di Dybala: la spiegazione

Dybala ha esultato facendo il segno del silenzio. Ecco con chi ce l'aveva

20:42

Finita la conferenza stampa di Mourinho

Termina la conferenza stampa del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la sua Roma e l'Udinese

20:39

Mourinho: "Ecco come sta Mancini"

"Mancini? Non ha avuto problemi muscolari, problemi agli adduttori. Mi ha chiesto un antidolorifico per un dolore al tendine, ma lui resta fino alla fine sempre anche con una gamba. Io gli ho detto: rimani lì che non abbiamo altri".

20:33

"Facciamo gol nei finali anche grazie ai tifosi"

"Abbiamo una grandissima qualità che è legata ai tifosi: quando la squadra è in difficoltà in genere o vanno a casa o ti fischiano. Qui non solo non vanno a casa, ma restano e aiutano. E questo ci aiuta negli ultimi 10 minuti e anche oggi è stato così".

20:30

"Mi spiace che Azmoun e Kristensen non giochino in Europa"

"Mi dispiace tanto che Azmoun e Kristensen non possano giocare in Europa perché l'Europa è utile e aiuta".

20:29

Mourinho, complimenti all'Italia del tennis

Mourinho in conferenza stampa chiede cosa sta facendo Sinner, glielo rivelano e dice: “Bene complimenti!”. Leggi l'articolo.

20:19

"Se tornano Renato Sanches e Smalling..."

"Con Azmoun, Dybala e Lukaku? Sbilanciata per partire dall’inizio. Perché Azmoun e Dybala non sono disciplinati in fase difensiva. Azmoun ha una qualità pazzesca, manca poco per diventare un giocatore alla Mourinho. Siamo una squadra di alti e bassi, non voglio festeggiare troppo, ma se Renato Sanches torna e se Smalling arriva forte a gennaio…Di solito nasci bandito, non lo diventi. Io sono nato bandito del calcio, cerco di influenzare e vedremo se riuscirò a farlo".

20:17

Mourinho: "Grande reazione dopo il pari"

Mourinho a Dazn: “Colpa nostra, era una partita da chiudere prima. Noi abbiamo aperto la porta agli avversari. La reazione però è stata fortissima. Oggi avevo una panchina con giocatori che potevano cambiare la partita. I ragazzi hanno dato una grande risposta. Sembra che vogliamo arrivare a qualche record nei gol degli ultimi minuti. Con i cambi avevamo perso un po’ in difesa, non eravamo sicuri, con il terzo gol ho esultato tanto perché finiva la partita. Loro erano più intensi di noi a palla persa, la soluzione era perderla poco, l’abbiamo fatto bene".

19:56

Tra poco le parole di Mourinho

José Mourinho parlerà a breve in tv e in seguito in conferenza stampa per dire la sua sul match tra Roma e Udinese.

Roma, stadio Olimpico