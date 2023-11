Roma, flop sulle fasce: Lukaku sfruttato poco

La rete di Dybala contro l’Udinese entra di diritto tra le più belle di questa prima parte del campionato. Verticalizzazione centrale di Bove per Azmoun, tocco di prima per Lukaku che col tacco riesce a pescare l’inserimento in area della Joya. Magnifico. Prezioso anche il lavoro di Big Rom sulla rete di El Shaarawy, con l’ottimo assist di Bove per il Faraone. Il tutto arrivato grazie al lancione profondo di Mancini. È rimasto a secco Lukaku, ma ha lavorato tanto per la squadra per permettere gli inserimenti e costruire le azioni con la sua fisicità. Ha avuto qualche buon pallone non sfruttato, ma sempre allo stesso modo. O Big Rom arretrava a centrocampo per venirselo a prendere, oppure lo riceveva da centrocampo, spalle alla porta, più per appoggiarlo che per averlo a disposizione per il tiro. Non poco frustrante per un bomber che ha segnato una sola rete nelle ultime sei gare. Non certo la migliore delle situazioni ricevere la sfera sempre allo stesso modo, senza che la squadra riesca a sfruttare le altre sue doti. Quindi la rapidità d’intervento all’interno dell’area di rigore, i suoi tagli sul secondo palo o i colpi di testa.