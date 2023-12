Servette-Roma, le pagelle dei giallorossi: sempre Lukaku, Aouar è un flop

Mourinho (all.) 6 La sua Roma si butta via quando avrebbe potuto chiudere i giochi nel primo tempo. Troppi errori nella ripresa: playoff quasi assicurati. E meritati.

Svilar 6,5

Mano di richiamo, tuffo strepitoso e salvataggio miracoloso. Parata magnifica su Kutesa, poi sul gol di Bedia il pallone gli passa sotto le gambe. Attento nelle uscite.

Llorente 6

Comincia l’azione del gol e la rifinisce per Lukaku. Ottimo inserimento, splendida palla filtrante per il belga. Troppi errori in impostazione nella ripresa.

Cristante 5

Salta a vuoto in area su Bedia, poi si prende un giallo per aver fermato l’inserimento dell’autore del pari. Il solito sacrificio nell’adattarsi a centrale difensivo.