Servette-Roma live: segui la sfida, Mourinho vuole il primo posto

Mourinho vuole evitare gli squali della Champions. Per questo contro il Servette non basterà vincere, ma segnare tanti gol. Alla Roma in realtà basta anche un pareggio per mettersi in tasca la qualificazione, almeno come seconda nel girone. Arrivare primi però significherebbe evitare gli insidiosi play-off con una squadra classificata terza in un girone di Champions. Due partite in più di cui Mourinho farebbe volentieri a meno. Ecco perché l'occasione buttata via a Praga, con la sua squadra sconfitta 2-0 lo ha fatto arrabbiare parecchio. Già perdere con un solo gol di scarto avrebbe cambiato le cose, visto che adesso Roma e Slavia Praga sono pari con gli scontri diretti (2-0, 0-2) e conta la differenza reti.

19:26 Arbitra il polacco Stefanski Sarà il polacco Daniel Stefanski l'arbitro di Servette-Roma: sarà assistito dai guardalinee Dawid Golis e Michal Obukowicz. Quarto uomo sarà Wojciech Myc, al Var Piotr Lasyk. Avar, Pawel Pskit. 19:15 Roma in maglia bianca La Roma a Ginevra giocherà con la divisa bianca. Il club giallorosso ha pubblicato sui social un video dallo spogliatoio, dove è già tutto pronto.

18:55 1.800 tifosi della Roma a Ginevra È un altro esodo giallorosso a Ginevra. Saranno 1800 i tifosi sugli spalti dello stadio, che contiene in totale 30 mila posti. 18:50 Momento positivo per il Servette Il Servette è una squadra in ripresa: in campionato viene da sette vittorie consecutive che l’hanno riportata al terzo posto, a -2 dalla capolista Zurigo. E domenica c’è lo scontro diretto con gli Young Boys, secondi in classifica solo per la differenza reti. 18:45 Condizioni pesanti, pioggia e gelo a Ginevra Condizioni non facili allo Stade de Geneve, piove da diverse ore, il campo che già non era in perfette condizioni, potrebbe essere un problema.

18:30 Le scelte di Mourinho Ci sarà turn over, ma non eccessivo. Mourinho schiererà una formazione molto offensiva, con l'obiettivo di segnare tanti gol. Ci sarà Lukaku, una certezza, ed El Shaarawy, unico giocatore preannunciato tra i titolari dal tecnico ieri. Da capire se giocherà anche Dybala, per affidarsi ancora alla LuPa, oppure Belotti. Le pesanti condizioni del terreno di gioco potrebbero essere decisive per la scelta.

18:15 Servette-Roma, dove vederla in tv e in streaming Dove seguire la sfida della quinta giornata di Europa League. Giallorossi in campo alle 21 a Ginevra. Leggi i dettagli

18:05 Esordio in panchina per Mourinho In questa stagione è la prima sfida in panchina per il tecnico portoghese, che ha finito di scontare le quattro giornate di squalifica. 18:00 Per Mourinho è l'esordio in panchina in Europa League In questa stagione è il debutto in panchina per il tecnico portoghese, che ha finito di scontare le quattro giornate di squalifica. José pretende una reazione forte dopo lo scempio in territorio ceco: «La partita di Praga è stata inaccettabile e l’ho ripetuto in questi giorni alla squadra. Evidentemente qualcuno era divorato dalla tensione per il derby. Perciò a Ginevra mi aspetto ben altra concentrazione e un atteggiamento diverso. Noi abbiamo bisogno di una vittoria per poi giocarci il primo posto all’Olimpico. E siamo qui per prendercela. È una serata che conta per noi, più che per il Servette».

