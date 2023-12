Tiago Pinto: "C'è chi fa peggio di Mourinho e non succede niente. Ora basta"

"Le parole di Mourinho ? È un tema importante, sapete che sono tranquillo e non alimento le situazioni extra campo, ma siamo arrivati a un momento in cui abbiamo bisogno di dire basta". Lo sfogo di Tiago Pinto, general manager della Roma , a Dazn inizia così, riprendendo quanto detto da Mourinho sull'arbitro Marcenaro prima della partita contro il Sassuolo. "Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta della procura, mi fido del buon senso della procura per due o tre ragioni", aggiunge.

Le parole di Pinto

"In queste 14 giornate di campionato abbiamo visto degli allenatori con atteggiamenti molto più brutti di quelli della panchina della Roma e non è successo nulla. Non faccio gli esempi, stanno sui social. E in queste giornate io ho visto allenatori che prima e dopo le partite commentano le designazioni arbitrali, le prestazioni. Quello che ha detto Mourinho non è un’offesa a nessuno, non è un attacco a dignità di nessuno, questo arbitro non ci ha mai arbitrato, ha solo fatto il quarto uomo e noi abbiamo avuto la sfortuna che ci ha buttato fuori persone dalla panchina. Se non veniamo qui a parlare ci danno la multa, se parliamo vogliono però che diciamo quello che dicono loro, non capisco. Ci sono dei responsabili italiani che dieci minuti dopo di Mourinho commentano le sue parole. Perché? Se commenti la parola di un altro hai tre notizie, se commenti quella di Mourinho ne hai 300. Ma basta, noi stiamo cambiando il nostro atteggiamento e ci stiamo comportando bene, ma se ora uno come Mourinho non può nemmeno usare l’espressione “stabilità emozionale”, allora non so più cosa possiamo dire", ha proseguito Tiago Pinto.

Mourinho, la Procura Figc apre indagine per le frasi sull'arbitro Marcenaro

Pinto sul mercato

"Il mercato di gennaio è ancora lontano. Abbiamo 5 difensori centrali e due infortunati. Smalling non sappiamo quando torna e N’Dicka deve andare in Coppa d'Africa, è ovvio quello che dice Mourinho e lo pensiamo tutti, siamo corti. Vediamo se arriva qualcosa", ha concluso Pinto.