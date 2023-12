Caso Mourinho-Marcenaro, la Procura Figc: "Concluse le indagini"

Mourinho, ora la strategia difensiva della Roma

Il tecnico portoghese aveva accusato, in conferenza stampa, il direttore di gara della sezione di Genova di non essere in possesso della "stabilità emozionale per una gara di questo livello". Lo Special One dovrà ora, insieme alla Roma, stabilire la strategia difensiva. Il club giallorosso, infatti, a partire da oggi avrà cinque giorni di tempo per presentare delle memorie difensive o decidere di far interrogare il proprio allenatore dal procuratore federale, Giuseppe Chiné.