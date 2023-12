Roma, diretta Mourinho: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

ROMA - Mourinho parlerà oggi in conferenza stampa per presentare alla vigilia la sfida di campionato della Roma contro la Fiorentina: segui in diretta le sue parole .

14:51

La probabile di Mourinho contro la Fiorentina

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

14:47

Pagano e Pisilli in prima squadra

Oltre ai big, c'erano anche Pagano e Pisilli con la prima squadra durante la rifinitura pre Fiorentina. I due centrocampisti del 2004 si allenano con i grandi ma scendono spesso con la Primavera di Federico Guidi. Lunedì i baby affronteranno i pari età dell'Atalanta al Tre Fontane. Pagano e Pisilli dovrebbero giocare. Entambi sono stati scoperti da Bruno Conti. APPROFONDISCI

14:44

Roma, ultimo allenamento al freddo

Cappelli, guanti e sorrisi. A Trigoria stamattina c'era freddo ma anche un'atmosfera distesa. Lukaku e compagni hanno svolto la rifinitura sotto lo sguardo di Mourinho. GUARDA LA GALLERY

14:32

Mourinho e l'indicazione di mercato

"Ci sono tante partite importanti: a gennaio abbiamo pure una partita di Coppa e forse due. Il problema è la difesa, soprattutto con N'Dicka che partirà e sarà ancora più difficile". Il centrale, infatti, andrà in Coppa D'Africa e sarà convocato dalla Costa D'Avorio. Mourinho, tra le righe, ha chiesto un rinforzo. Tra le ipotesi esiste la pista Solet. APPROFONDISCI

14:26

Conferenza di Mourinho terminata

Lo Special One ha risposto a molte domande, trattando temi legati al suo futuro (rinnovo e rapporto con i Friedkin) ma anche al presente, come i casi Marcenaro e Barardi. La Roma, inoltre, è quasi al completo. Mourinho ha detto che Pellegrini e Renato Sanches si sono allenati tutta la settimana.

14:19

Mourinho e la panchina lunga

"Abbiamo bisogno di tutti i nostri giocatori. La Roma è una squadra forte se è al completo, con diverse opzioni e una panchina con più soluzioni. A centrocampo le scelte sono tante: c'è stata anche la crescita di Bove, che non è più un bambino, non fa più 10 minuti e basta. Quando non c'è qualcuno, a centrocampo qualcuno troviamo sempre. E' importante avere tutti. Domani abbiamo sei giocatori a disposizione, un numero ottimo. Renato è migliorato. Lorenzo ha lavorato in maniera ottimale. Ci sono tante partite importanti: a gennaio abbiamo pure una partita di Coppa e forse due. Il problema è la difesa, soprattutto con N'Dicka che partirà e sarà ancora più difficile".

14:16

Mourinho e gli arbitri

"Penso che noi allenatori non dobbiamo mai parlare degli arbitri prima della partita. Questa è una riflessione che faccio io e che ho condiviso anche con il procuratore. Dopo la partita ne possiamo parlare, ma prima del fischio d'inizio dobbiamo partire dal principio che loro vogliono fare bene il loro lavoro e quindi bisogna lasciarli tranquilli".

14:14

Mourinho e il ruolo di Tiago Pinto

"Tiago Pinto è la Roma. Quando parla il direttore, parla la società. Non mi aspetto il sostegno quando sbaglio, ma quando ho ragione mi fa piacere sentire la vicinanza della mia società".

14:12

Mourinho e il futuro

"Se la Roma mi propone il rinnovo lo firmo? Non mi piace rispondere a domande ipotetiche. Il sostegno del club mi ha fatto piacere, perché mi si riconosce che anche quando sbaglio faccio tutto per la Roma, per aiutare la società. Se ogni volta che parlo con la proprietò lo dico loro non sarebbero contenti. Il rapporto è positivo. Non è un mistero che in questi giorni ci sono due figure importanti a Roma, anche il figlio. Se ho parlato del mio futuro con loro? No, non ne abbiamo parlato".

14:06

Mourinho sulla Fiorentina

"Un avversario di grande qualità e con una grande rosa. Si è visto contro il Parma. Sono una buona squadra, con identità e con gli stessi nostri obiettivi. Lo dimostrano i punti in classifica. Mi aspetto una gara difficile".

14:05

Mourinho su Berardi

"Le mie parole su Berardi? E’ un probema del Sassuolo. Quando mi hanno trovato prima e dopo la partita perché non l’hanno detto a me che ci erano rimasti male. Perché mi salutano con il sorriso e poi dicono che non sono contenti?. E' anche una questione di personalità”.

14:04

Mourinho sull'udienza e il caso Marcenaro

"Dalla giustizia mi aspetto giustizia. Non ho mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro. Usare quell’espressione è normale. La utilizzo anche per me stesso, per il lavoro e la vita sociale. Forse è stata capita in un altro modo. L’arbitro ha fatto un buon lavoro. Non riesco a trovare nessun tipo di problema".

14:00

Mourinho: "Renato e Pellegrini stanno bene"

"Su Smalling niente c’è nessun tipo di evoluzione. Kumbulla se tutto va bene, non dico a disposizione totale ma potrebbe andare in panchina o giocare 10 minuti o 15 minuti. Magari a Napoli o a gennaio. Renato e Pellegrini hanno avuto una buona settimana di lavoro. Da tanto che non si lavorava insime così bene", ha detto Mourinho all'inizio della conferenza stampa.

13:50

Le scelte di Mourinho

Sulla carta Mourinho, che inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa, dovrebbe confermare l'undici tipo della Roma. Kristensen, dopo Sassuolo, ha buona chance di partire dall'inizio contro la Fiorentina.

13:41

Mourinho e le assenze

La panchina della Roma adesso è più lunga. Ma contro la Fiorentina mancheranno Kumbulla, Abraham e Smalling. Inoltre Mancini se prende un giallo sarà squalificato per somma di ammonizioni e salterà il Bologna. Mourinho potrebbe trattare anche questi temi in conferenza stampa.

13:32

Roma-Fiorentina: inizio di un ciclo di fuoco

La Roma è in buon momento, ma da qui alla fine dell'anno affronterà in campionato Fiorentina (casa), Bologna (trasferta), Napoli (casa) e Juventus (trasferta). La sfida contro i viola apre dunque un ciclo di fuoco per la squadra di Mourinho.

13:26

Rifinitura della Roma

Stamattina Mourinho ha diretto la rifinitura della Roma a Trigoria tra lavoro atletico e tattico.

13:17

Mourinho e l'udienza

Ieri Mourinho era in procura: novanta minuti di udienza con il procuratore federale Chiné. Oggi potrebbe tornare sull'argomento in conferenza stampa. LEGGI TUTTO

13.00

A che ora parla Mourinho

José Mourinho parlerà alle 14, orario d'inizio fissato per la conferenza stampa pre Roma-Fiorentina.