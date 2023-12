Il labiale di Ranieri a Paredes: "Sei un miracolato, vai a casa"

Partita folle allo Stadio Olimpico tra Roma e Fiorentina, chiusa sull'1-1 con due infortuni e due espulsi per i giallorossi. Con la Roma rimasta in nove, il finale è stato infuocato con l'assalto dei viola a caccia del gol vittoria che però non è arrivato. La tensione negli ultimi minuti era alle stelle, con un confronto molto duro tra Luca Ranieri e Leandro Paredes.