Diretta Roma-Fiorentina 1-1: sblocca Lukaku, risponde Quarta LIVE

La domenica della 15ª giornata di Serie A si chiude allo Stadio Olimpico, con la sfida tra Roma e Fiorentina . I giallorossi di Mourinho, reduci da due vittorie consecutive, voglio blindare il loro quarto posto e difenderlo dall'assalto proprio dei viola di Italiano : segui la sfida in diretta .

Ricomincia Roma-Fiorentina , nessun cambio per ora.

Ikoné supera Zalewski e prova il tiro, trovando la pronta reazione di Rui Patricio . Fiorentina pericolosa in avvio.

Calcio d'angolo della Roma, flipper in area e palla vicina alla linea ma arriva Duncan con la spazzata decisiva.

Lamenta ancora dei problemi Azmoun , che si ferma a bordo campo per essere medicato.

Altro cambio in avanti, Azmoun (entrato al 25' al posto di Dybala) esce e lascia il suo posto ad El Shaarawy .

Intervento duro di Zalewski (già ammonito) su Kayode: per Rapuano è secondo giallo e quindi espulsione . La Roma resta in dieci uomini per l'ultima mezz'ora di gioco.

Momento nero per la Roma, che dopo l'espulsione subisce anche il gol del pareggio . Cross lunghissimo di Kouame, palla a Martinez Quarta che di testa all'indietro batte Rui Patricio e risponde al gol di Lukaku.

Esce Ikoné , entra Nicolas Gonzalez . Primo cambio per Italiano.

Seconda ammonizione per la Fiorentina, con Biraghi punito per l'intervento su Kristensen.

Altro giallo per la Roma, stavolta è per l'entrata dura di Paredes .

Grandissima giocata di Lukaku , che pesca El Shaarawy in area. L'azzurro, però, aspetta troppo e viene ripreso dalla difesa viola.

Altro cambio per Mourinho: fuori Pellegrini , al suo posto entra Bove .

Entrata durissima di Lukaku su Kouamé : per Rapuano è rosso diretto . Clamoroso all'Olimpico, con la Roma che resta in nove .

21:36

45+4' - Finisce il primo tempo

Si chiude la prima metà di gioco, caratterizzata dal gol di Lukaku e dall'infortunio di Dybala. Partita per il resto equilibrata, con la Roma che ha qualche occasione per raddoppiare mentre la Fiorentina fatica a costruire.

21:28

42' - Azmoun pericoloso

Ottima azione della Roma, con Kristensen che crossa e trova il colpo di testa di Azmoun che termina di poco alto sopra la traversa.

21:26

41' - Zalewski ammonito

Giallo anche per Zalewski, che ferma fallosamente Nzola.

21:23

37' - Cristante ammonito

Prima ammonizione della partita. È per Cristante, che ferma fallosamente Kouame.

21:22

Dybala esce scuotendo la testa: cosa è successo

Dybala costretto a lasciare il campo prima della mezz'ora per problemi al flessore: ecco cosa è successo.

21:17

31' - Azmoun resta a terra

Scontro aereo con Duncan, Azmoun resta a terra necessitando l'intervento dello staff medico. Ancora ansia per i giallorossi, ma l'iraniano si rialza e riprende a giocare.

21:10

24' - Non ce la fa Dybala, entra Azmoun

Dopo aver servito un assist fantastico per Lukaku, Dybala è costretto a lasciare il campo per problemi al flessore. Al suo posto entra Azmoun.

21:07

22' - Duro scontro tra Dybala e Arthur

Ansia Roma, con le smorfie di dolore di Dybala dopo un duro scontro in campo contro Arthur. Sospetto fastidio muscolare con l'argentino che continua a toccarsi il ginocchio.

21:03

17' - Rui Patricio salva su Nzola

Nzola riceve un pallone pericolosissimo in area, Rui Patricio esce e lo ferma in tempo. Primo brivido per i giallorossi.

21:01

Pinto difende Mourinho: le parole sugli arbitri

Questo il commento nel pre-partita di Tiago Pinto sulla situazione legata al deferimento di Mourinho.

21:00

14' - Dybala pericoloso

Ottimo scatto di Zalewski che poi trova Dybala per un buon tiro, che però termina a lato. Ancora avanti e pericolosi i giallorossi.

20:58

13' - Roma in controllo della partita

I giallorossi gestiscono il pallone, forti del loro gol di vantaggio. Ancora non si è mai vista in avanti la Fiorentina.

20:55

Magia di Dybala, si sblocca Lukaku

Scambio con Cristante, poi Dybala mette in mezzo una palla fantastica per Lukaku che si sblocca finalmente dopo un mese senza gol. Il belga era a secco dallo scorso 5 novembre.

20:51

5' - GOL ROMA! Sblocca Lukaku

Dopo un ottimo possesso palla iniziale, la Roma sblocca subito: fantastico scambio tra Cristante e Dybala, che poi mette in mezzo per Lukaku che di testa non sbaglia. Esplode subito l'Olimpico, Roma in vantaggio.

20:45

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio di Rapuano: inizia Roma-Fiorentina tra il coro da brividi dei tifosi giallorossi.

20:42

Dybala riceve il premio di giocatore del mese

Prima del fischio d'inizio è stato consegnato a Dybala il premio di giocatore del mese.

20:36

Termina il riscaldamento pre-partita

Roma e Fiorentina tornano negli spogliatoi dopo aver completato il riscaldamento: manca poco all'inizio della sfida.

20:29

Roma, l'ultimo precedente contro la Fiorentina

La Roma ha perso l’ultimo match contro la Fiorentina (2-1) e potrebbe subire due sconfitte consecutive contro la viola in Serie A per la prima volta dall’aprile 2012, con Luis Enrique in panchina.

20:22

Pellegrini: "Rientrare dopo due mesi è difficile"

Le parole di Lorenzo Pellegrini nel pre-partita: "Questa stagione purtroppo è cominciata con uno stop, poi un altro ancora più lungo e fastidioso. Rientrare dopo due mesi è sempre difficile, sono un paio di settimane che riesco a lavorare. Fiorentina? Sarà importante essere aggressivi, giochiamo in casa ed è giusto così. Dovremo poi noi fare la differenza".

20:18

Squadre in campo per il riscaldamento

Roma e Fiorentina stanno effettuando il consueto riscaldamento pre-partita.

20:15

Roma, Mourinho libero

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio.

20:05

Roma, striscia positiva all'Olimpico

Ottimo momento per la Roma all'Olimpico, dove ha vinto le ultime cinque gare di Serie A. La serie più lunga, con lo stesso allenatore, appartiene a Luciano Spalletti tra il 2016 e il 2017 con 15 vittorie consecutive.

20:00

Bologna quarto, Roma e Fiorentina devono rispondere

Thiago Motta scalza la Roma dal quarto posto e sale a quota 25 punti battendo la Salernitana. Roma (24 punti) e Fiorentina (23 punti) sono chiamate a rispondere nella sfida all'Olimpico.

19:55

Smalling, incubo infortuni: fuori un anno intero!

Prosegue la lunga assenza del difensore inglese, che ha raggiunto il poco invidiabile record di 365 giorni di stop totali negli ultimi quattro anni. È come se per un anno intero il centrale non ci fosse mai stato.

19:48

Mourinho e il probabile deferimento: quando sarà giudicato

L'iter verso il probabile deferimento di Mourinho procede. Dopo l'audizione del tecnico portoghese, la Roma sta preparando una memoria difensiva. Dall'altra parte la procura federale andrà avanti con il suo lavoro che entro 30 giorni dovrà portare a una richiesta.

19:45

Roma, il dato sorprendente sulle ultime partite

Nelle ultime otto giornate di Serie A, la Roma ha raccolto ben 19 punti con sei vittorie e un pareggio. Hanno fatto meglio soltanto Inter e Juventus, con 22 punti a testa nelle ultime otto.

19:40

Fiorentina, la formazione ufficiale

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola. All: Italiano.

19:36

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All: Mourinho.

19:35

Dybala trascinatore, punta il bis contro la Fiorentina

Due reti decisive nell'ultimo incrocio contro i viola: oggi Dybala, in forma, punta a ripetersi.

19:30

Roma, la probabile formazione di Mourinho

