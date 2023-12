Mourinho in silenzio dopo Roma-Fiorentina: rivivi la diretta del post partita

ROMA - Un pareggio sofferto per la Roma di José Mourinho che in casa contro la Fiorentina non è andata oltre l'1-1. Bocche cucite in casa Roma: non parlerà nessun tesserato.

23:55

Roma, come stanno Dybala e Azmoun: il bollettino degli infortunati

Il punto della situazione in casa giallorossa, con i due attaccanti costretti ai box come Spinazzola: tutti i dettagli.

23:47

Il labiale di Ranieri a Paredes: "Sei un miracolato, vai a casa"

Tensione alle stelle nel finale di Roma-Fiorentina, con le telecamere che hanno catturato una frase del difensore viola rivolta al centrocampista giallorosso.

23:45

Roma, l'attacco perde i pezzi: dopo Dybala ko anche Azmoun

Nel match pareggiato con la Fiorentina infortunio per l'iraniano, entrato per sostituire la 'Joya': allarme per Bologna, dove mancherà Lukaku.

23:40

Roma in ansia: ecco la sequenza dell'infortunio di Dybala

L'argentino costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare dopo uno scontro con Arthur nel match dell'Olimpico contro la Fiorentina.

23:36

Fiorentina, le parole di Martinez Quarta a Dazn

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina e autore del pareggio contro la Roma ha parlato ai microfoni di DAZN: "Purtroppo abbiamo pareggiato, potevamo fare di più dopo le due espulsioni. Dopo il loro gol si sono chiusi, ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti. Siamo un po' dispiaciuti, potevamo vincere e adesso pensiamo a giovedì. Gol da attaccante aggiunto? Il mister mi da questa libertà di inserirmi un po', quando vedo il momento giusto faccio l'attaccante".

23:33

Pinto difende Mourinho: "Non voleva offendere Marcenaro, la Roma è con lui"

Il general manager si è schierato con il tecnico, che rischia un deferimento per le parole sull'arbitro e su Berardi prima del match con il Sassuolo

23:28

Mourinho e il pizzino al raccattapalle per Rui Patricio: la ricostruzione

Mourinho ancora protagonista: questa volta con un pizzino per Rui Patricio.

23:23

I tifosi della Roma con Mourinho: striscione, cori e la reazione in panchina

Ennesimo sold-out, tifo assordante, grande entusiamo e in Roma-Fiorentina al minuto 17, la curva sud dello Stadio Olimpico intona a gran voce un coro dedicato a José Mourinho ed espone uno striscione.

23:19

Fiorentina, Italiano: "Partita straordinaria"

Molto soddisfatto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Secondo tempo straordinario e potevano fare più male alla Roma, abbiamo fatto in ogni modo per riprendere la partita. Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, peccato potevamo approfittare di una Roma che pensava solo a difendersi. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, partita straordinaria con questo carattere. Il gol della Roma? Glielo abbiamo concesso in maniera ingenua".

23:14

Mourinho non parla, la Roma resta in silenzio dopo il pari con la Fiorentina

Bocce cucite in casa Roma dopo l'1-1 dell'Olimpico contro la Fiorentina

23:09

Infortunio Dybala, esce scuotendo la testa: cosa è successo in Roma-Fiorentina

Roma in ansia per l'ennesimo infortunio di Paulo Dybala, uscito e sostituito da Azmoun al 25' della sfida contro la Fiorentina.

23:05

Mourinho e l'emozionante abbraccio con Biraghi

Roma-Fiorentina, prima del fischio d'inizio c'è spazio per un emozionante abbraccio tra José Mourinho e Cristiano Biraghi.

22:59

Roma, Dybala giocatore del mese di novembre

Un gran mese di novembre è valso a Paulo Dybala l'ambito riconoscimento come miglior giocatore della Lega Serie A.

22:56

Roma-Fiorentina 1-1, il tabellino

La sfida tra Roma e Fiorentina si chiude con un pareggio.

22:51

Roma-Fiorentina finisce 1-1

Roma-Fiorentina termina 1-1. Al vantaggio di Lukaku ha risposto Martinez Quarta. Rivivi il match dell'Olimpico

Roma - Stadio Olimpico