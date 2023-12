Roma, come stanno Dybala e Azmoun: il bollettino degli infortunati

ROMA - Infermeria affollata in casa Roma, con i due attaccanti Dybala e Azmoun costretti a uscire per infortunio nel match pareggiato all'Olimpico contro la Fiorentina (con l'iraniano che era entrato proprio al posto dell'argentino).

Mourinho e il pizzino al raccattapalle per Rui Patricio: la ricostruzione

Roma, il bollettino degli infortunati

Dybala ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra in seguito a uno scontro con il regista viola Arthur, Azmoun ha invece alzato bandiera bianca per un fastidio al polpaccio destro. Ai box anche l'esterno Spinazzola (fastidio coscia destra), con la Roma in ansia per la condizione dei due attaccanti in particolare considerando che nella prossima trasferta di campionato a Bologna mancheranno certamente il centravanti Lukaku e l'altro laterale Zalewski, che sono stati entrambi espulsi nel match con la Fiorentina e saranno dunque squalificati.