Dybala trascinatore della Roma: punta il bis contro la Fiorentina

Finalmente il vero Dybala . Il lungo sospiro alla fine della partita al cardiopalma (e non è stata l’unica in questa stagione) contro il Sassuolo ha restituito una solida certezza sull’argentino: è tornato a essere decisivo tra reti e giocate. Un gol e un assist a Reggio Emilia, così come nella gara precedente di campionato contro l’Udinese. Due gol e due assist nelle ultime due gare di A: eccolo il vero Dybala . Quello che la scorsa stagione ha trascinato la squadra verso la qualificazione all’Europa League con 12 gol e 7 assist e una rete fondamentale nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia. Quello che adesso vuole riprendersi la squadra sulle spalle e portarla verso una vittoria fondamentale contro la Fiorentina, che consegnerebbe alla Roma il quarto posto solitario dopo la sconfitta del Napoli contro la Juventus .

Dybala sfida la Fiorentina

Un motivo in più per Dybala di scatenarsi contro la viola. Esattamente come un anno fa. Nell’ultimo precedente infatti Paulo ha messo in scena un vero e proprio show: vittoria per 2-0 con la sua doppietta propiziata dai due assist di Abraham. Un gol prima dell’intervallo, il secondo invece a chiudere i giochi a otto dalla fine. I primi gol in campionato nel 2023 da campione del Mondo e che hanno lanciato la squadra in una serie di sette risultati utili in otto partite di Serie A. Adesso Dybala spera di ripetersi contro la Fiorentina, di nuovo all’Olimpico dopo aver saltato la sfida di ritorno per infortunio. Un nuovo match contro la viola, una nuova occasione per essere decisivo in quello che adesso è un big match a tutti gli effetti e che - in caso negativo per la Roma - porterebbe la squadra di Italiano al quarto posto, superando proprio il gruppo di Mou.

Sempre in casa

Ad aiutare la squadra giallorossa ci sarà l’Olimpico, quello dell’ennesimo sold out e della spinta decisiva anche in questa prima parte di stagione. Tra le mura amiche la Roma ha perso solo una gara collezionando cinque vittorie e un pareggio. Sarebbe seconda in classifica considerando solo le sfide interne. Grazie alla spinta dei romanisti, grazie alla sicurezza nel giocare davanti al proprio pubblico e su un campo ormai conosciuto a memoria dai giocatori. E lo conosce molto bene anche Paulo, che ha fatto dell’Olimpico il suo personale fortino. Sarà soltanto un caso, ma fin qui l’argentino ha reso al massimo soprattutto nella capitale: doppietta contro l’Empoli, due assist contro il Frosinone, uno contro il Lecce, infine gol e assist contro l’Udinese. Quando Dybala ha giocato in casa è sempre stato decisivo con tre reti e 4 assist. Quello a Reggio Emilia è infatti stato il suo primo gol in trasferta.

Insieme a Lukaku

La speranza di Mourinho è che questa statistica possa portare fortuna anche per la sfida di oggi. Sia per vederlo esultare con la Dybala Mask, sia per vederlo servire ottimi spunti verso il suo compagno di reparto. Romelu Lukaku scalpita: in campionato ha realizzato solo una rete nelle ultime sei giornate e adesso vuole interrompere il digiuno. Contro la Fiorentina ha giocato la sua penultima partita con la maglia dell’Inter, la finale di Coppa Italia senza però riuscire a incidere: ora ha bisogno di tornare a festeggiare con i compagni per mettersi alle spalle il periodo no sotto porta. Una cosa è certa, la LuPa è affamata.