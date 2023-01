Roma-Fiorentina 1-0 diretta: grande gol di Dybala su assist di Abraham

La Roma cerca la terza vittoria di questo 2023 tra campionato e coppe. La squadra di José Mourinho questa sera affronta la Fiorentina di Italiano per cercare punti importanti per la lotta alla Champions League . Assente Nicolò Zaniolo , non convocato per influenza intestinale.

21:25

41' - Roma in vantaggio con Dybala

Grandissimo gol della Roma! Lancio lungo in area per Abraham che ha fatto la sponda di petto per l'arrivo di Dybala che in mezza sforbiciata ha colpito il pallone al volo e ha battutto Terracciano. Roma in vantaggio.

21:14

29' - Dentro Venuti, fuori Duncan

Italiano corre ai ripari e inserisce Venuti sulla fascia. Fuori Duncan in mezzo al campo.

21:09

24' - Espulso Dodo, Fiorentina in dieci

Fiorentina in dieci uomini! Espulso Dodo per doppia ammonizione: anche il secondo intervento è stato su Zalewski, una scivolata sul polacco e senza prendere il pallone.

21:07

22' - Attento Rui Patricio su Amrabat

Primo tentativo in porta anche della Fiorentina con il destro dal limite di Amrabat: attento Rui Patricio a bloccare la conclusione centrale.

21:04

20' - Occasione Roma

Roma all'attacco: pallone filtrante in area di rigore per Celik che colpisce il pallone di testa cercando di servire all'indietro Abraham: attento Milenkovic ad anticipare l'inglese che avrebbe potuto tirare verso la porta viola.

21:00

15' - Ammonito Smalling, la Roma protesta

Proteste dei giocatori e della panchina della Roma per l'ammonizione di Smalling. Il centrale ha leggermente trattenuto Jovic, per Giua ci sono gli estremi per il giallo.

20:59

14' - Primo tiro in porta

Primo tentativo in porta della Roma. Zaewski dalla fascia si accentra e dal limite lascia partire il destro: bravo Terracciano a respingere con i pugni.

20:57

11' - La Roma ci prova

Baricentro alto della squadra di Mourinho e lungo possesso palla. La Roma cerca spazi, la Fiorentina si chiude e cerca le ripartenze.

20:48

4' - Primo cartellino giallo

Prima ammonizione della gara. Dodo entra in maniera irruenta su Zalewski e Giua - che aveva già fischiato tre interventi viola - estrae il cartellino.

20:45

1' - Comincia la partita

Fischio d'inizio di Giua, comincia Roma-Fiorentina. Primo pallone alla squadra viola.

20:40

Tiago Pinto sull'assenza di Zaniolo

Le parole di Tiago Pinto su Zaniolo, assente oggi dalla gara contro la Fiorentina: "Ci ha detto di avere la febbre" LEGGI TUTTO

20:21

Abraham: "Vogliamo vincere"

Le parole di Tammy Abraham a Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita: “Per me è stato importante segnare il gol a San Siro, anche per la squadra. Guardando avanti, speriamo di continuare a giocare bene. Oggi vogliamo vincere. Voglio continuare ad aiutare la squadra”.

20:10

Roma e Fiorentina in campo

Le due squadre sono in campo per cominciare il riscaldamento pre partita. Pioggia di applausi dei 60mila dell'Olimpico per la formazione di Mourinho.

20:00

Bove, esordio in Serie A da titolare

Partita da ricordare per Edoardo Bove. Il centrocampista della Roma oggi esordirà da titolare in Serie A nel match contro la Fiorentina. Fin qui aveva giocato 18 spezzoni di gara ma senza mai partire dal primo minuto.

19:45

Cristante fa duecento con la Roma

Quella di stasera sarà la presenza numero duecento di Bryan Cristante con la maglia della Roma. A breve il club giallorosso ufficializzerà il suo rinnovo di contratto fino al 2026.

19:30

Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Jovic

A disp.: Gollini, Cerofolini, Terzic, Ranieri, Venuti, Krastev, Kayode, Amatucci, Barak, Bianco, Castrovilli, Distefano, Gonzalez.

All. Italiano

19:15

Roma, record di pari con la Fiorentina

Nessun match è terminato in parità più volte della gara tra Roma e Fiorentina nella storia della Serie A: 60, al pari della sfida tra Roma e Lazio.