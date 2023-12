Mourinho, tutte le dichiarazioni dopo Roma-Napoli: rivivi la diretta

23:45

Lukaku: "La Roma ha meritato, contento per Pellegrini"

Non solo José Mourinho. Dopo la vittoria della Roma sul Napoli all'Olimpico ha parlato anche Romelu Lukaku, autore nel finale del gol che ha fissato il risultato sul 2-0: "La partita era complicata ma abbiamo giocato con maturità, esperienza e qualità - ha detto il centravanti belga ai microfoni di 'Dazn' -. Abbiamo meritato la vittoria". Così invece 'Big Rom' sul ritorno al gol di Pellegrini, che ha sbloccato il match: "È molto importante, è un giocatore che aiuta la squadra e che mi ha aiutato tanto da quando sono arrivato a Roma. Sono contento per lui, perché ha lavorato sempre da professionista".

23:38

Mourinho, dedica allo staff: "Professionisti top"

José Mourinho in conferenza stampa fa i complimenti alla sua Roma e allo staff (decimato dall'influenza) dopo la vittoria contro il Napoli all'Olimpico: "A volte sono un po' critico e duro con la squadra, perché con loro ho molta empatia, amicizia. A me piace lavorare con loro e a loro lavorare con me. Tutto lo staff oggi era malato, io ero l'unico sano. Uno è stato ricoverato in ospedale (il preparatore Rapetti, ndr) ed è uscito oggi per venire qua, un altro è venuto in macchina per non stare con la squadra, adesso spero che non tocchi a me. Un abbraccio al mio staff, sono professionisti top".

23:33

Mourinho: "Contro il Bologna troppe assenze"

A chi gli chiede del gioco della sua Roma, a volte criticato, Mourinho risponde così in conferenza stampa: "Io alleno da 23 anni, la mia squadra perfetta era l'Uniao Leiria che non ha mai giocato in Europa. Era perfetta dal punto di vista tattico perché ci allenavamo e giocavamo solo la domenica. Quando abbiamo la possibilità di lavorare miglioriamo sempre, ma noi giochiamo sempre e abbiamo poco tempo per allenarci. Dai, lavoriamo, continuiamo così - dice Mou -, magari contro il Bologna era troppo non avere Paulo, Lukaku e Smalling tutti insieme".

23:27

Mourinho elogia Pellegrini: "Capitano vero"

Elogio a Lorenzo Pellegrini da parte di Mourinho dopo il successo per 2-0 sul Napoli, al termine di una gara sbloccata proprio dal capitano entrato in campo nella ripresa: "Pellegrini ha fatto un'ottima settimana di lavoro, anche se sapeva che non avrebbe giocato - dice il tecnico giallorosso in conferenza stampa -, ha capito subito che non sarebbe stato titolare e ha avuto un atteggiamento da capitano vero. È stato bello vederlo fare un gol così importante"

23:24

Mourinho: "Bonucci? Vorrei un centrale top..."

Mourinho risponde a una domanda su Bonucci, accostato alla Roma per gennaio: "Di mercato non parlo - dice Mou in conferenza stampa dopo il successo sul Napoli -. Ne parliamo a gennaio, prima abbiamo una partita e poi partiamo dal presupporto che siamo in una difficoltà grande per il fairplay. Una cosa è quella che vogliamo, un'altra quella che possiamo fare. Se prendiamo qualcuno questo può restare fuori dalla lista Uefa, abbiamo una situazione complicata. Io vorrei un centrale top, di futuro, ma non mi sembra che sarà così. Non è un dramma, continuiamo così".

23:20

Mourinho: "È stata la miglior partita di N'Dicka"

Dopo le dichiarazioni ai microfoni di 'Dazn' alla fine della partita vinta dalla Roma contro il Napoli il tecnico giallorosso José Mourinho parla in conferenza stampa: "È stata la miglior partita di N'Dicka da quando è qui - dice lo 'Special One' -. In settimana abbiamo lavorato bene, migliorato il blocco basso difensivo. Abbiamo pressato alto nel primo tempo, qualcuno anti Roma e anti Mou parlerà di quando eravamo in superiorità numerica, io parlo di undici contro undici, abbiamo fatto benissimo, il Napoli è una squadra super evoluta e per merito nostro non si è visto".

23:15

Mourinho: "Il mercato che vogliamo non è quello che possiamo"

Dopo il successo sul Napoli la Roma resta vicina alla zona Champions e aspetta il mercato di gennaio (si parla di Bonucci): "Se siamo tutti con Dybala, Smalling e Renato Sanches possiamo lottare con le altre, a parte l'Inter perché non parlo di scudetto - dice Mourinho ai microfoni di Dazn -. Per quanto riguarda il mercato vediamo, quello che vogliamo fare non è quello che possiamo fare".

23:12

Mourinho: "Mancini è un campione"

Mourinho spiega la strategia usata per battere il Napoli: "In mezzo abbiamo puntato su Bove, che non è veloce ma è molto resistente e morde in pressing - dice lo 'Special One' ai microfoni di Dazn -. Davanti all'inizio ci siamo affidati al Gallo per fare la lotta insieme a Lukaku e poi nel finale con l'uomo in più è uscita fuori la creatività di Pellegrini, El Sharawy e di Azmoun che è più tecnico del Gallo. Bene poi Llorente che ha controllato un fenomeno come Osimhen e Mancini che è un campione, giocando senza praticamente essersi allenato".

23:09

Mourinho: "Sarà un bel Natale per i romanisti"

"L'ultima partita prima delle feste cambia il Natale e noi siamo riusciti a rendere felice il Natale dei romanisti - dice Mourinho ai microfoni di 'Dazn' dopo la vittoria sul Napoli -, restando vicini a dove vogliamo stare nonostante un ciclo di partite difficili. Già dopo pochi minuti però ho avuto la sensazione che avremmo vinto. Abbiamo avuto due clamorose occasioni da gol dopo pochi minuti e siamo stati subito in controllo della partita, giocando bene già undici contro undici. Poi dopo il vantaggio siamo stati bravi a gestire il finale anche grazie ai cambi ed è stata una vittoria meritata".

23:01

Il post della Roma dopo la vittoria sul Napoli

"Apre Pellegrini, chiude Lukaku. Buon Natale!". Questo il messaggio con cui la Roma ha celebrato su 'X' la vittoria sul Napoli all'Olimpico subito dopo il fischio finale.

22:54

Scintille tra Mou e Kvara a bordocampo: "Basta, rispetto"

Momenti di tensione durante Roma-Napoli tra Mourinho e Kvaratskhelia, entratti a contatto dopo un fallo di Cristante sul georgiano costato il giallo al centrocampista giallorosso. (APPROFONDISCI)