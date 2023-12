Roma-Napoli diretta 0-0: finito il primo tempo LIVE

ROMA - Una sfida fondamentale per la corsa alla Champions, un incrocio da brividi quello di stasera tra Roma e Napoli. Mourinho contro Mazzarri e in campo Lukaku contro Osimhem: una partita nella partita da seguire in tempo reale sul nostro sito.

La fotosequenza del duro faccia a faccia tra il tecnico portoghese e l'esterno georgiano. Lo Special One ha accusato il calciatore di aver simulato una caduta in occasione del giallo a Cristante: "Ora basta, rispetto!" gli ha urlato.

Si alza la tensione in campo. Prima Kristensen viene ammonito per una manta su Kvara, poi è Cristante a prendere un giallo. Subito dopo tocca a Mourinho che si lamenta prima con l'arbitro e poi con Kvaratskhelia: nervi tesi tra il tecnico della Roma e il georgiano

La Curva Sud dedica a Mancini uno striscione ("Cuore e sacrificio in campo, fomento sotto la curva: Gianluca Mancini romanista ideale") e tantissimi cori ("Noi vogliamo undici Mancini"). Il pubblico giallorosso ha apprezzato l'attaccamento alla maglia del difensore, pronto a stringere i denti pur di essere in campo in un momento di grande difficoltà per la retroguardia giallorossa.

Striscione in Curva Sud dei tifosi della Roma: "Cuore e sudore in ogni contesa, soffrite e lottate senza resa a e noi saremo sempre a vostra difesa".

Il difensore del Napoli ha la peggio dopo un anticipo di Belotti in area partenopea: colpito involontariamente dai tacchetti dell'attaccante della Roma, il kosovaro resta a terra per un paio di minuti

Incredibile chance per Bove che, servito da Belotti in area del Napoli, non riesce a battere Meret sotto misura: un'occasione clamorosa fallita dal giovane centrocampista. Da sottolineare la grande azione personale di Belotti, bravo a servire al compagno un pallone da spingere solo in fondo alla rete.

20:45

1' Partiti!

Comincia la partita tra Roma e Napoli. Il calcio di inizio lo danno gli ospiti con Politano.

20:44

Meluso: "Felice del rinnovo di Osimhen"

Il ds Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Roma-Napoli: "La brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone ci darà uno stimolo in più. Ripartiamo con impeto e voglia. La clausola sul rinnovo di Osimhen? Nei dettagli non entro, fa solo piacere che abbia rinnovato. Il club ha fatto un passo importante verso un giocatore importantissimo e il giocatore aveva la voglia e il piacere di continuare il rapporto con il Napoli. Lo ha dimostrato con i fatti, come anche i suoi compagni”. Poi una battuta sul mercato: "Per Elmas c’è un accordo con il Lipsia, ancora non siglato ma dovrebbe essere ceduto. Noi non dipendiamo da un solo giocatore, quello che è importante è il gruppo, un gruppo che l’anno scorso ha fatto un percorso importante. Zielinski ha espresso la volontà di trovare un accordo, si sta ancora lavorando e si continuerà nelle prossime settimane".

20:38

Tiago Pinto su Bonucci e sul futuro di Mourinho

Prima del match ha parlato ai microfoni di Dazn Tiago Pinto: "I bilanci si fanno alla fine della stagione. Sicuramente vincere questa partita sarebbe importante. La corsa Champions si giocherà fino alla fine, con tante squadre che stanno facendo bene". Poi una battuta sulle voci di mercato che vogliono Bonucci vicino alla Roma: "Se c’è un reparto in cui siamo in difficoltà è la difesa, però purtroppo abbiamo dei paletti che non ci permettono di scegliere chi vogliamo in assoluto sul mercato. Non faccio commenti sui nomi usciti, dei tanti fatti magari qualcuno lo beccano”. Su Mourinho: "Ora dobbiamo solo pensare a giocare e a vincere. Queste cose si decidono in sede nel momento giusto"

20:32

Di Giannantonio sotto la curva Sud

Il campione di MotoGP e grande tifoso giallorosso Fabio Di Giannantonio è l'ospite speciale di Roma-Napoli. Il pilota, amico di Edoardo Bove, poco prima del fischio d'inizio è andato prima sotto la Curva Sud e poi ha effettuato un giro di campo prendendosi l'applauso dei tifosi presenti.

20:25

Dybala e Abraham seguono l'allenamento dei giocatori della Roma

In panchina c’è Dybala che segue il riscaldamento dei compagni. Accanto a lui è presente anche Tammy Abraham.

20:23

Renato Sanches non convocato per influenza

Il centrocampista della Roma Renato Sanches non è stato convocato per la sfida di stasera contro il Napoli per un attacco influenzale.

20:13

Montella sugli spalti

Stasera sugli spalti in tribuna d'onore ci sarà anche il commissario tecnico della nazionale turca Vincenzo Montella

20:12

Squadre in campo per il riscaldamento

Roma e Napoli scendono in campo per il riscaldamento prima della partita

20:00

I numeri di Mazzarri

Walter Mazzarri è a quota 499 panchine in Serie A (149 alla guida del Napoli): diventerà il decimo allenatore della storia del massimo campionato italiano a raggiungere il traguardo delle 500 presenze; tra i tecnici attualmente in A, solamente Gian Piero Gasperini (539) ne conta di più.

19:47

Formazione ufficiale Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Confermata la scelta di Mazzarri di escludere dall'undici titolare Natan.

19:37

Formazione ufficiale della Roma

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All: Mourinho



Undici confermato per Mourinho che preferisce Bove a Pellegrini: il capitano si accomoderà inizialmente in panchina.

19:27

Il possibile Napoli di Mazzarri

Senza gli indisponibili Elmas, Lindstrom e Olivera, Mazzarri si affida a Juan Jesus e Rrahmani come centrali di difesa supportati sugli esterni da Mario Rui e capitan Di Lorenzo. A centrocampo il solito Lobotka, cervello del gioco azzurro, con Anguissa e Zielinski. Davanti con Politano e Kvara c'è Osimhen, fresco di rinnovo e carico a pallettoni.

19:24

Le possibili scelte di Mourinho

Senza Smalling e con Kumbulla ancora ai box, Mourinho si affida di nuovo a Mancini, costretto a stingere i denti. Accanto a lui ci saranno Llorente e Ndicka. Sulle fasce spazio a Kristensen e Zalewski mentre in mezzo al campo è ballottaggio tra Bove e Pellegrini insieme a Cristante e Paredes. Davanti Belotti è favorito su Azmoun ed El Shaarawy per completare l'attacco con Lukaku di nuovo in campo dopo il turno di squalifica scontato nella brutta sconfitta di Bologna.

Stadio Olimpico (Roma)