Mazzarri dopo Roma-Napoli: interviste e conferenza stampa, rivivi la diretta

Roma-Napoli , parla Mazzarri . L'allenatore degli azzurri ha commentato il match valido per la diciassettesima giornata di Serie A : le dichiarazioni del tecnico nelle interviste in tv e nella conferenza stampa post partita.

23:41

Mazzarri sul colpo subito da Lobotka e su Natan

Mazzarri su Lobotka: "Ha preso una botta, era duracell, si è fatto male anche lui. Anche Natan ha preso una botta. Domattina ci alleniamo e vediamo".

23:41

Mazzarri: "Il Napoli aveva problemi prima del mio arrivo"

Mazzarri ha aggiunto: "Il Napoli era quarto prima del mio arrivo? Mi sembra che avesse perso in casa con l'Empoli prima del mio arrivo e che era evidente che ci fosse qualche problema. Non ho avuto tempo per allenare bene, è normale fare un po' di fatica, dobbiamo essere fiduciosi, c'è da migliorare la finalizzazione. Poi, ognuno il calcio lo vede come vuole".

23:39

Napoli, Mazzarri: "Creiamo poche occasioni rispetto alla mole di gioco"

Mazzarri è arrivato in sala stampa: "È vero che creiamo poche occasioni rispetto alla mole di gioco, ma abbiamo messo in difficoltà la Roma. Bisogna migliorare la finalizzazione. In undici contro dieci meritavamo più dell'avversario. Abbiamo tirato poco in porta".

23:28

Mazzarri: "Stiamo provando a fare qualcosa di diverso"

Mazzarri ha poi evidenziato a DAZN: "Bisogna aspettare la prima sosta per poter davvero allenare il Napoli. Non abbiamo potuto fare un richiamo di preparazione. C'è bisogno di tempo per rimettere i giocatori in forma. Raspadori può giocare con Osimhen, qualcosa di diverso stiamo provando a farlo".

23:25

Mazzarri: "Non sento l'esigenza di passare alla difesa a tre"

Mazzarri ha aggiunto a DAZN: "Cambiare modulo? Sembra una barzelletta. Ho accettato il Napoli perché mi piaceva come giocava l'anno scorso, con una difesa a quattro. Per i giocatori e il mercato si vedrà dopo. Abbiamo fatto il sessanotto per cento di possesso palla, non conlcudiamo tutto quello che creiamo ma la strada è giusta. Per il momento non mi sembrava il caso di passare alla difesa a tre".

23:23

Mazzarri: "A Politano tirata la maglia per quindici minuti..."

Walter Mazzarri è arrivato ai microfoni di DAZN: "Sono convinto che avremmo potuto vincere se non fosse stato espulso Politano. Degli arbitri non parlo né parlo di quello che ha detto Mourinho. Il Napoli ha fatto di più, era il nostro momento migliore, eravamo partiti meglio della Roma. Pensiamo alla prossima".

23:14

Mazzarri, la frase virale dopo l'espulsione di Politano

Roma-Napoli sta già facendo discutere per gli episodi che l'hanno caratterizzata, tra questi l'espulsione di Politano: le telecamere hanno catturato la frase con cui Mazzarri l'ha commentata (Leggi tutto).

23:03

Roma-Napoli, a breve le dichiarazioni di Mourinho

A breve parlerà Walter Mazzarri ma anche José Mourinho (Clicca qui per la diretta).

22:53

Roma-Napoli, Osimhen fuorioso per l'espulsione

Roma-Napoli è stata una partita particolarmente tesa. Gli azzurri hanno chiuso la partita in nove uomini. Osimhen ha protestato in maniera vibrante in seguito alla sua espulsione (Leggi tutto).

22:40

Roma-Napoli 2-0, decidono Pellegrini e Lukaku

Si è appena conclusa Roma-Napoli: all'Olimpico 2-0 per i giallorossi. Decisivi i gol di Pellegrini al 76' e Lukaku al 96'.

